ВСУ задействовали сразу шесть БПЛА для ночной атаки на Крым и Севастополь

Специалистам удалось обнаружить один из уничтоженных аппаратов. Им оказался легкий разведывательный беспилотник с карбоновым корпусом, который может находиться в воздухе до семи часов. Вес БПЛА составляет около 85 кг, а максимальная скорость — до 150 км/ч.