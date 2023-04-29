ВСУ задействовали сразу шесть БПЛА для ночной атаки на Крым и Севастополь

Украинские боевики использовали шесть беспилотников, чтобы атаковать Крым, выяснили журналисты. По предварительным данным, в севастопольскую нефтебазу попали два БПЛА, а остальные были сбиты системой ПВО.
Специалистам удалось обнаружить один из уничтоженных аппаратов. Им оказался легкий разведывательный беспилотник с карбоновым корпусом, который может находиться в воздухе до семи часов. Вес БПЛА составляет около 85 кг, а максимальная скорость — до 150 км/ч.
Удар по Севастополю требует жесткого ответа со стороны России. Соответствующее заявление ранее сделала сенатор, член Совфеда РФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.