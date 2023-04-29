Глава Россотрудничества Примаков: Россия не забудет Польше сломанные двери школы при посольстве в Варшаве

Москва не забудет день, когда полиция Варшавы ворвалась в здание школы при посольстве России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Политик в своем Telegram-канале прокомментировал действия польских полицейских, которые проникли в образовательное учреждение при российской дипмиссии в Варшаве.
«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — говорится в сообщении.
Ранее правоохранители мэрии польской столицы прибыли к российскому посольству и заявили об изъятии здания в связи с решением правительства. После отказа открыть ворота полиция сломала их и ворвалась в помещения.