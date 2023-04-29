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Глава Россотрудничества Примаков: Россия не забудет Польше сломанные двери школы при посольстве в Варшаве

Политика
Глава Россотрудничества Примаков: Россия не забудет Польше сломанные двери школы при посольстве в Варшаве

Москва не забудет день, когда полиция Варшавы ворвалась в здание школы при посольстве России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Политик в своем Telegram-канале прокомментировал действия польских полицейских, которые проникли в образовательное учреждение при российской дипмиссии в Варшаве.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранители мэрии польской столицы прибыли к российскому посольству и заявили об изъятии здания в связи с решением правительства. После отказа открыть ворота полиция сломала их и ворвалась в помещения.
евгений примаков посольство россии польша
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