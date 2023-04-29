«Важно взять жизнь в свои руки»: врач Кульгавчук дал пошаговую инструкцию для повышения самооценки

Важно уметь взять свою жизнь в руки, несмотря на возраст и ошибки за плечами, отметил специалист. Нельзя всю жизнь винить родителей, «плыть по жизни в лодке без весел». Важно иметь «мощный мотор» веры в себя, свое предназначение и удачу. Это навык, который необходим всем.