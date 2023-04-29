«Важно взять жизнь в свои руки»: врач Кульгавчук дал пошаговую инструкцию для повышения самооценки

Самооценка — это представление человека о самом себе, важности собственной личности и своей деятельности среди других людей. Человек может иметь адекватную самооценку, завышенную или заниженную.
В большинстве случаев, «корнем» проблем людей, обращающихся за помощью к психологу, является их заниженная самооценка. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«Запросы могут быть самыми разными. К примеру, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, когда мужчина переживает, что у него "не получится" и у него действительно не получается. Или женщина излишней ревностью "изводит" себя и своего супруга. Или человек обращается с проблемой карьерного роста, боюсь выйти на новый уровень. Как говорится: "и хочется, и колется". Или мать третирует детей, считая, что она плохая мать, если у нее дети учатся не на одни "пятерки". Таким образом формируется порочный круг. Все эти и другие скрипты, мешающие жить людям счастливо, имеют одну природу – сниженную самооценку», – рассказал Евгений Кульгавчук.
Как можно повысить самооценку?
1. Прежде всего, нужно «раскопать» причины. Выявить тех, кто внушил ребенку, порой еще в раннем детстве, что у него «руки-крюки», что он «бестолковый и ничего путного из него не вырастет» или «я – это последняя буква в алфавите», а «хвалиться своими успехами – стыдно».
2. Следующая стадия – коррекция авторитета «заклинателя». Если это родители, то следует пересмотреть «безупречность» судей. Увидеть, что они обычные люди и тоже могли совершать ошибки в своей жизни, в том числе педагогические.
3. Иногда важно пересмотреть свой круг общения. Токсичное окружение тянет вниз. Как повысить самооценку, если ее постоянно снижают? В некоторых кругах, где принято быть несчастными, стыдно быть счастливыми. Важно окружать себя людьми, которые верят в вас, искренне рады вашим и своим успехам.
4. Самопрограммирование.
После «зачистки проклятий» и окружения, важно перейти к самопрограммированию.
«Мои пациенты в курсе "Как повысить самооценку?" ведут дневники самонаблюдения. Каждый день важно завершать хотя бы тремя положительными характеристиками себя и своими победами, успешными делами. Важно, как минимум, в течение трех месяцев ежедневно приучить себя ценить. На первых порах людям нужна помощь, поскольку за годы многие из них научились себя только "ругать", обесценивать удачи и победы, а режим "автогнобления" у них на автопилоте. Важно найти новые победы. Мозг "не поверит" только внутренней работе, ему нужны доказательства», – разъяснил специалист.
5. Победы
К примеру, если человек так и не научился кататься на велосипеде – важно показать себе, что «невозможное возможно». Это способствует пересмотру прежнего самомнения.
«Кроме этого, новые увлечения, например, танцы, могут помочь шаг за шагом, почувствовать, что и новое может получаться. Мозг перестраивается. Я разработал специальную методику "перепрограммирования" мозга, которая помогает в краткие сроки достигать отличных результатов. Ее основа в эмоциональном воздействии образов в период повышенной самовнушаемости, в период засыпания и просыпания. Для усиления эффекта используются дыхательные методики», – сообщил Кульгавчук.
Важно уметь взять свою жизнь в руки, несмотря на возраст и ошибки за плечами, отметил специалист. Нельзя всю жизнь винить родителей, «плыть по жизни в лодке без весел». Важно иметь «мощный мотор» веры в себя, свое предназначение и удачу. Это навык, который необходим всем.
«Мы – это то, что мы думаем о себе. Станьте себе добрым, умным, всегда поддерживающим родителем. Принятие себя откроет возможности и любви к ближним», – заключил Евгений Кульгавчук.
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