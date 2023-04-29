Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован на площади две тысячи квадратных километров

Возгорание четырех цистерн на нефтебазе в Севастополе локализовали на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщают экстренные службы города.
Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Железнодорожный состав с четырьмя цистернами прибыл на место тушения пожара на нефтебазе в Севастополе.
Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что пожар на нефтехранилище был локализован. При этом он не уточнял, о какой площади идет речь.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку украинского дрона в Севастополе террористическим актом. По мнению политика, целью украинских властей является устрашение мирных граждан.