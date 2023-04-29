Певицу Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на сумму 2,7 миллиона долларов

Певица требует перепроверки данных. В петиции сказано, что ей не была предоставлена льгота на благотворительные взносы на сумму более 868 766 долларов. Бейонсе считает, что действовала добросовестно, поэтому ее необходимо освободить от дополнительных взысканий.