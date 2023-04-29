Певицу Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на сумму 2,7 миллиона долларов

С американской певицы Бейонсе хотят взыскать $2,7 млн. Ее обвиняют в неуплате налогов и штрафов. Об этом 28 апреля сообщило издание Entrepreneur.
По данным СМИ, звезда планирует оспорить заключение налоговой службы США. Уточняется, что за 2018 год Бейонсе не оплатила 805 850 долларов налогов и 161 170 долларов штрафов. В 2019 году сумма неоплаченных налогов составила 1 442 747 долларов, штрафов — 288 549.
Певица требует перепроверки данных. В петиции сказано, что ей не была предоставлена льгота на благотворительные взносы на сумму более 868 766 долларов. Бейонсе считает, что действовала добросовестно, поэтому ее необходимо освободить от дополнительных взысканий.
Ранее ФАН опубликовало видео с оглашения приговора Елене Блиновской. Напомним, блогершу обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.