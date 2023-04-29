Актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни

Актер, заслуженный артист РФ Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его супруга.
В беседе с журналистами РИА Новости она подчеркнула, что трагедия произошла утром субботы. На причины произошедшего женщина не указала. У известного актера остались двое сыновей и три внучки.
Колесников знаменит по многочисленным проектам. Среди них — картина «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Личная жизнь доктора Селивановой» и ряд других. Он также известен в качестве ведущего программы «Фазенда» на Первом канале.