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Актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни

Общество
Актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни

Актер, заслуженный артист РФ Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его супруга.

В беседе с журналистами РИА Новости она подчеркнула, что трагедия произошла утром субботы. На причины произошедшего женщина не указала. У известного актера остались двое сыновей и три внучки.

Колесников знаменит по многочисленным проектам. Среди них — картина «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Личная жизнь доктора Селивановой» и ряд других. Он также известен в качестве ведущего программы «Фазенда» на Первом канале.
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