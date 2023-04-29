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Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль войсковую часть на западе Бахмута

Весь мир
Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль войсковую часть на западе Бахмута

Отряды «музыкантов» выбили противника с ряда укрепленных позиций.

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться в западной части Бахмута, сообщает военный корреспондент Александр Симонов.

Так, к утру 29 апреля полностью зачищена территория бывшей воинской части, ожесточенные бои за которую шли на протяжении нескольких последних дней.

Кроме того, «вагнеровцы» продвинулись по ул. Леваневского и Победы. Также противник выбит с ул. Полевой и занята часть позиций на ул. Чайковского.

Накануне военкор сообщал о боях на территории медицинского колледжа, где под контроль ЧВК «Вагнер» перешли несколько корпусов, а также об оттеснении украинских подразделений с улицы Олега Кошевого и территории Бахмутского индустриального техникума.
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