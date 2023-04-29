Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВСУ нанесли удар по приграничному поселку в Курской области

Происшествия
ВСУ нанесли удар по приграничному поселку в Курской области

ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что данный инцидент обошелся без пострадавших. Однако в результате удара украинских силовиков были повреждены фасады трех домов и энергетическая инфраструктура населенного пункта.

«Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность», — написал Старовойт.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Брянке в ЛНР из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено четыре ракеты.
всу обстрел всу курская область роман старовойт
Военкоры ФАН