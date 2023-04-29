Ракета Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту два спутника связи SES

Ракета Falcon 9 от компании SpaceX сегодня вывела на орбиту Земли два спутника O3b mPOWER для связи телекоммуникационного оператора SES S.A., информирует пресс-бюро разработчика.
Вывод на орбиту реализовался из 40-го стартового комплекса американской базы Космических сил на мысе Канэверал во Флориде. Спутники вышли на указанную область орбиты после двух часов от старта.
Спутники O3b mPOWER созданы компанией Boeing Co. Они предназначены для распространения интернет-доступа с высокой скоростью и расширения зоны предоставления услуг мобильной связи.
Ранее сообщалось, что SpaceX планирует вывести на орбиту планеты гигантский спутник, который обеспечит интернетом Северную и Южную Америку. По информации компании-разработчика, масса спутника составляет 6,7 тонн. Его габариты сопоставимы с размером автобуса.