«Киевский пес»: зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил Зеленскому на заявления о контрнаступлении ВСУ

Зампред Совбеза РФ также пригрозил Киеву массовым уничтожением личного состава и военной техники ВСУ, полным разгромом украинских боевиков и актами возмездия в отношении ключевых фигур в аппарате Зеленского. В ином случае, его «наркоманские бредни» могут превратиться в реальность, резюмировал Медведев.