«Киевский пес»: зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил Зеленскому на заявления о контрнаступлении ВСУ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ и назвал риторику главы киевского режима «наркоманскими бреднями».
По словам Медведева, Зеленский — это «киевский пес», который продолжает «лаять» о поставках оружия Западом и попытках «вернуть» Крым. Политик убежден, что за подобным поведением президента Украины скрываются «противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания», неуверенность и паранойя.
«Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это еще и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров», — продолжил Медведев.
Зампред Совбеза РФ также пригрозил Киеву массовым уничтожением личного состава и военной техники ВСУ, полным разгромом украинских боевиков и актами возмездия в отношении ключевых фигур в аппарате Зеленского. В ином случае, его «наркоманские бредни» могут превратиться в реальность, резюмировал Медведев.
Политик ранее с иронией отреагировал на поведение нынешнего президента США Джо Байдена, который объявил о намерении побороться за пост главы Белого дома в 2024 году.