Старший лейтенант полиции Калуги подралась с сожителем и избила его половником

Жительница Калуги избила сожителя половником. Теперь ей грозит та же статья, за которую под следствием находится ее пострадавший любовник.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, 37-летняя старший лейтенант поссорилась с мужчиной. Спор перерос в драку. В процессе россиянка схватилась за кухонный половник и ударила оппонента несколько раз.
После случившегося он направился в полицию. Правоохранители проводят соответствующие мероприятия, а также проверяют коллегу. Она работала в органах более десяти лет. Сам пострадавший был судим по одному делу, а по другому находился под следствием.
Ранее в Астраханской области мужчина убил сына в его день рождения. Причиной стала возлюбленная сына. В ходе спора глава семьи взял в руки нож и ударил родственника в грудь.