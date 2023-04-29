Депутат Госдумы РФ Шеремет назвал терактом атаку ВСУ на нефтебазу в Севастополе

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку украинского дрона в Севастополе террористическим актом.
По мнению политика, целью украинских властей является устрашение мирных граждан. Он также отметил, что Киев совершил этот удар под прикрытием зерновой сделки, что ставит под вопрос ее продление.
«Ответственность за случившиеся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди призвала дать жесткий ответ на удар беспилотника ВСУ по севастопольской нефтебазе. По ее мнению, возможной целью для этого могут стать нефтяные хранилища в Одессе.