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Bild: на военных базах Германии идет подготовка украинского спецназа к контрнаступлению

Армия
Bild: на военных базах Германии идет подготовка украинского спецназа к контрнаступлению

Немецкие военнослужащие обучают украинских коллег в рамках подготовки к контрнаступлению в зоне конфликта. Об этом говорится в материале газеты Bild со ссылкой на источники.

В публикации указано, что тренировки проходят на более чем десяти базах Вооруженных сил Германии. При этом с целью обучения в страну прибыли представители сил специального назначения, однако точное количество отправленных Киевом солдат в настоящее время не раскрывается.

Меж тем украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что государство готовится к контрнаступлению. Как ранее сообщали представители властей, операция должна начаться в мае 2023 года.
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