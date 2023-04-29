Bild: на военных базах Германии идет подготовка украинского спецназа к контрнаступлению

Немецкие военнослужащие обучают украинских коллег в рамках подготовки к контрнаступлению в зоне конфликта. Об этом говорится в материале газеты Bild со ссылкой на источники.
В публикации указано, что тренировки проходят на более чем десяти базах Вооруженных сил Германии. При этом с целью обучения в страну прибыли представители сил специального назначения, однако точное количество отправленных Киевом солдат в настоящее время не раскрывается.
Меж тем украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что государство готовится к контрнаступлению. Как ранее сообщали представители властей, операция должна начаться в мае 2023 года.