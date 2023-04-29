Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил, как РФ пережила потолок цен на нефть

В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В комментарии ФАН первый вице-президент «Опоры России», кандидат технических наук Павел Сигал объяснил, как Россия справляется с введенным странами Запада ограничениями.
По мнению эксперта, потолок не способен отразиться на российской нефти, потому что «Россия в короткие сроки совершила поворот на восток». Так, одними из крупнейших покупателей российской нефти стали Индия, Турция, значительно увеличились поставки в Китай.
«Россию, как крупнейшего поставщика сырья на мировой рынок, оказалось невозможно удерживать в каких-то ценовых рамках, мы видим, что идет стабильное пополнение бюджета за счет продажи энергоносителей, идет пополнение налогов, соответственно, идет загрузка контрагентов местных компаний, то есть работает весь цикл, и эти деньги равномерно распределяются по всей экономике», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз является крупнейшим импортером ископаемого топлива из России, несмотря на то, что блок лидирует в применении самых строгих санкций против Москвы.