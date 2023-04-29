Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил, как РФ пережила потолок цен на нефть

В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В комментарии ФАН первый вице-президент «Опоры России», кандидат технических наук Павел Сигал объяснил, как Россия справляется с введенным странами Запада ограничениями.