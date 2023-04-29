Он добавил, что переизбрание действующего хозяина Белого дома в 2024 году становится все более сомнительным. Из-за решений, способствующих краху американской администрации, политик проигрывает выборы даже без учета когнитивных нарушений и огромных потерь на фронте со стороны Киева.