Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский рискуют в скором времени лишиться своих должностей. На это указал обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
В публикации указано, что главы государств могут столкнуться с серьезными проблемами из-за трудностей ВСУ в зоне конфликта. Речь идет о дефиците боеприпасов, который также наблюдается в США и ряде союзнических стран.
«В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — отметил автор материала.
Он добавил, что переизбрание действующего хозяина Белого дома в 2024 году становится все более сомнительным. Из-за решений, способствующих краху американской администрации, политик проигрывает выборы даже без учета когнитивных нарушений и огромных потерь на фронте со стороны Киева.
Меж тем Зеленский заявил, что успех контрнаступления зависит от помощи западных государств. В ходе операции бойцы ВСУ попробую захватить территорию Крымского полуострова, уточнил он.