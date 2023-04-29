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Власти Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы при посольстве России

Происшествия
Власти Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы при посольстве России

Власти Варшавы и польская полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром в субботу к школе прибыли представители мэрии в сопровождении полиции. У здания также находились российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш.

Представитель мэрии потребовал открыть ворота, на что получил отказ. Дипломат предупредил, что решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных действиях Москвы.

Специально приглашенные службы после этого попытались сломать калитку. Затем они ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы имущество нельзя было вывезти из школы.

1 марта 2022 года Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. На этой неделе польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы, обвинив российскую сторону в финансировании терроризма.

Ранее в Киеве расторгли договор аренды земли с посольством России.
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