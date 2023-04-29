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Владимир Путин поздравил спортивный клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем

Общество
Владимир Путин поздравил спортивный клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин официально поздравил коллектив и ветеранов спортивного клуба ЦСКА со 100-летием. Поздравительная телеграмма армейцам опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин в поздравлении оценил достижения спортсменов ЦСКА, подчеркнув их триумфы на международных турнирах и Олимпийских играх. Также президент отметил качества атлетов, указав на их отличную спортивную подготовку перед каждым соревнованием, стойкий характер и волю, которые ведут к победе.

«Сегодня мы чествуем "армейцев" всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу», — пишется в телеграмме.

Ранее Владимир Путин поздравил физкультурно-спортивное общество «Динамо» со столетием. Эту дату он назвал важным событием для тренеров, атлетов, болельщиков клуба.
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