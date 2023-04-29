Владимир Путин поздравил спортивный клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем

Путин в поздравлении оценил достижения спортсменов ЦСКА, подчеркнув их триумфы на международных турнирах и Олимпийских играх. Также президент отметил качества атлетов, указав на их отличную спортивную подготовку перед каждым соревнованием, стойкий характер и волю, которые ведут к победе.