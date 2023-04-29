Филипп Киркоров оказался в «черном списке» Молдавии из-за «токсичности»

Известный российский певец Филипп Киркоров теперь в «черном списке» Молдавии. Виной тому его «токсичность». Об этом сообщает «Утро.ру».
Власти Молдавии внесли Филиппа Киркорова в собственный негласный «черный список». Такая процедура коснулась всех звезд и политиков из России. Теперь многим известным личностям закрыт въезд в страну.
Однако среди всех российских селебрити глава правительства Молдавии Дорин Речан особенно выделил Киркорова. Он заявил, что певец «токсичен».
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выступил в Кремлевском дворце без фонограммы. Живое исполнение хитов не впечатлило публику. Видео выступления просочилось в сеть. Пользователи активно обсуждают, что на голос певца могло повлиять большое количество сделанных операций.