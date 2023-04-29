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В Роскачестве рассказали, сколько часов готовый шашлык «проживет» вне холодильника

Общество
В Роскачестве рассказали, сколько часов готовый шашлык «проживет» вне холодильника

Секретами хранения готового шашлыка поделилась эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Специалист объяснила, сколько времени и в каких условиях можно держать продукт.

Россиян предупредили, что готовый шашлык хранится не более трех дней. Причем для этого блюдо должно находиться в холодильнике и в герметичном контейнере.

«Без холодильника мясо "проживет" максимум четыре часа», — цитирует Завьялову портал «Смотрим» со ссылкой на РИА Новости.

Шашлыки могут навредить организму, ранее предупредила диетолог Антонина Стародубова. По ее словам, лакомство особенно опасно для беременных и кормящих матерей.
шашлык роскачество эксперт Наталья Завьялова
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