В Роскачестве рассказали, сколько часов готовый шашлык «проживет» вне холодильника

Секретами хранения готового шашлыка поделилась эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Специалист объяснила, сколько времени и в каких условиях можно держать продукт.
Россиян предупредили, что готовый шашлык хранится не более трех дней. Причем для этого блюдо должно находиться в холодильнике и в герметичном контейнере.
«Без холодильника мясо "проживет" максимум четыре часа», — цитирует Завьялову портал «Смотрим» со ссылкой на РИА Новости.
Шашлыки могут навредить организму, ранее предупредила диетолог Антонина Стародубова. По ее словам, лакомство особенно опасно для беременных и кормящих матерей.