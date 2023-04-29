Bloomberg: страны Восточной Европы сокращают финансовую помощь украинским беженцам

Восточноевропейские государства начали сокращать финансовую поддержку для беженцев с Украины, что поставило их в тяжелое положение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации издания, среди стран, урезающих финансовую поддержку, оказались Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Отмечается, что румынские власти прекратили выделение средств на оплату жилья для граждан Украины, а также в два раза сократили пособия.
«Мы явно становимся обузой <...>. Это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — сказала беженка в Бухаресте.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что государства Евросоюза сокращают помощь для украинских беженцев на фоне расходов из-за высокой инфляции. Отмечается, что некоторые страны уже отменили программы льготного жилья для граждан Украины.