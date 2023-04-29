В Петербурге мигрант домогался 10-летней школьницы в продуктовом магазине

В поселке Металлострой Колпинского района в магазине «Пятерочка» мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщил источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в противоправном деянии гражданина Узбекистана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса надругался над малолетней внучкой сожительницы. Мужчина совершил преступление в квартире женщины, когда девочка пришла в гости к своей бабушке.