Американка Келли Керн предупредила о пугающих последствиях подтяжки живота

Жительница Америки Келли Керн рассказала о том, как изменилось ее тело после подтяжки живота в своем TikTok. Она отметила, что некоторые перемены стали для нее пугающими.
Со слов автора видео Керн, после операции ее зона бикини стала выглядеть иначе. Женщина отметила, что при вмешательстве хирурги удалили много кожи.
После этого сместился покров, а за ним и интимные части тела. Американка заметила, что изменения отразились не только на эстетике, но и на ощущениях во время физических процессов.
Не все хирургические вмешательства позитивно сказываются на пациентах. Ранее двойник модели Ким Кардашьян умерла после пластической операции. По сообщениям журналистов, это произошло спустя несколько часов после манипуляции.