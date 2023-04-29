Губернатор Гладков оценил ассортимент на фермерской ярмарке в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил одну из сельскохозяйственных ярмарок в регионе и оценил представленный ассортимент.
О поездке политик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, представленный ассортимент продукции не такой широкий как он предполагал. Также он прокомментировал цены на основные товары.
«Конечно, хотелось бы чуть-чуть побольше ассортимента. Но огурцы есть по 60 рублей, домашние подороже. Недорогая курица - от 70 рублей, яйцо от 58 рублей», — перечислил Гладков.
По словам главы региона, ярмарки стали востребованным форматом в области. Он отметил, что Министерство сельского хозяйства взяло на себя задачу обеспечить их организацию в каждом районе, а не только областных центрах страны.
Ранее сообщалось, что российские фермеры столкнулись с проблемами утилизации навоза из-за новых требований правительства по обращению с отходами.