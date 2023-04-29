Турецкий политик Догу Перинчек заявил о необходимости официально и открыто признать новые регионы России

Новые субъекты России следует признать официально и открыто, заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
Политик выступил на Всемирной онлайн-конференции по многополярности. В ходе мероприятия он подчеркнул, что Крым является территорией России. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть РФ, добавил глава турецкой партии.
«Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — резюмировал Перинчек.
Власти Крыма планируют построить новую трассу, чтобы «разгрузить» транспортный сухопутный коридор через новые регионы России. Об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов.