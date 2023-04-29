На Коптевском рынке в Москве загорелась крыша одного из павильонов

Огонь охватил крышу одного из павильонов на Коптевском рынке, расположенном на севере Москвы. Подробностями произошедшего поделились в экстренных службах.
Как стало известно, общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. При этом столичное управление МЧС России получило соответствующий звонок в 10:12 по местному времени.
«В одном из павильонов на территории Коптевского рынка на Коптевской улице, 24, на крыше начался пожар», — отметили в ведомстве.
Сейчас на месте работаю пожарно-спасательные подразделения. Другие подробности произошедшего, включая сведения о пострадавших, пока не поступали.
Ранее на городском рынке во Владимире загорелся один из складов. Пламя охватило территорию площадью 800 квадратных метров.