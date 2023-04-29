Состояние тяжелобольного телеведущего Бориса Корчевникова продолжает ухудшаться

Ведущий шоу «Жизнь и судьба» Борис Корчевников вынужден использовать специальные гаджеты для общения с участниками программы, рассказал актер Виталий Гогунский.
Телеведущий страдает от опухоли мозга, сообщает «Комсомольская правда». Врачи провели Корчевникову операцию, но позже он стал терять слух. Повторное хирургическое вмешательство не помогло избавиться от проблемы.
«Ему помогают определенные гаджеты. Устройства считывают речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников — Бетховен нашей журналистики», — рассказал Гогунский.
Также зрители заметили ухудшение речи ведущего и изменения его мимики. Корчевникову часто становится трудно поддерживать беседу, пишет издание.
Ранее ученые Дальневосточного федерального университета сообщили о перспективном исследовании в области лечения рака головного мозга. Исследователям удалось выделить потенциальные мишени для разрушения опухолевых клеток.