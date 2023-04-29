«Мое знаковое место в Санкт-Петербурге»: стартовал конкурс фото к 320-летию любимого города — ФАН ждет таланты!

В Северной столице стартовал конкурс фотографии «Мое знаковое место в Санкт-Петербурге», объявленный Федеральным агентством новостей. Принять в нем участие могут все желающие.
Конкурс приурочен к 320-летию города и продлится с 28 апреля до 24:00 23 мая. Для заявки на участие необходимо прислать уникальные фотографии, сделанные в Петербурге, с описанием, почему это место является знаковым для автора снимка. Кроме того, необходимо подписаться на ВК-сообщество ФАН и сделать репост записи о начале конкурса.
Победители и лауреаты получат призы от редакции Федерального агентства новостей и партнеров мероприятия.
Подробнее об условиях конкурса и призах, а также адрес для отправки работ можно узнать в группе ФАН во «ВКонтакте».