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Пожарный поезд прибыл на место тушения крупного возгорания на нефтебазе в Севастополе

Происшествия
Пожарный поезд прибыл на место тушения крупного возгорания на нефтебазе в Севастополе

Железнодорожный состав прибыл на место тушения пожара на нефтебазе в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Четыре цистерны входят в пожарный состав. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пожар на нефтехранилище был локализован. Предварительно, он начался из-за попадания беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что удар по Севастополю требует жесткого ответа со стороны России. По ее словам, у Москвы нет времени на «медленные танцы» в ситуации с атакой на нефтебазу.
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