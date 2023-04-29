Пожарный поезд прибыл на место тушения крупного возгорания на нефтебазе в Севастополе

Железнодорожный состав прибыл на место тушения пожара на нефтебазе в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Четыре цистерны входят в пожарный состав. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пожар на нефтехранилище был локализован. Предварительно, он начался из-за попадания беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что удар по Севастополю требует жесткого ответа со стороны России. По ее словам, у Москвы нет времени на «медленные танцы» в ситуации с атакой на нефтебазу.