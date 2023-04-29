«Как на картинке»: эксперты раскрыли секреты внешней отделки домов

Важность внешней отделки домов часто недооценивают многие собственники, а зря. Фасадная часть здания защищает его от неблагоприятного воздействия внешних факторов.
Основатель и генеральный директор АО «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в ходе беседы с корреспондентом ФАН рассказал, чем можно обшить загородный дом снаружи и перечислил главные нюансы выбора отделки.
«Наверняка вы видели, что порой люди не отделывают свои дома. Дом просто стоит, на него льет дождь, валит снег, поэтому он постепенно приходит в негодность. Однако от внешней отделки дома очень большая польза, ведь она решает сразу несколько задач: придает опрятный внешний вид, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию от сырости и непогоды, отвадит грызунов и насекомых. Самое главное — правильно обшитый дом простоит намного дольше, если все сделано с умом», — объяснил Васильев.
Чаще всего люди увидели дом на картинке, им понравился его внешний вид, а это значит — надо брать. Потом, когда уже все куплено, выясняется, что обшивка не подходит для определенных климатических условий, либо подготовительные работы потребуют больших затрат. Для этого необходимо разобраться в том, какие отделочные материалы подойдут под конкретный дом.
«Основной совет: не надо гнаться только за красотой, ведь принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу. Если нет – будет скапливаться на стенах и потолках, что в дальнейшим грозит сыростью, неприятным запахом, грибками, плесенью, промерзанием зимой и, в конечном счете, разрушением стен», – поделился Васильев.
По мнению собеседника ФАН, деревянные и каркасные дома лучше всего обшивать сайдингом: виниловым, деревянным или металлическим. Другой вариант — обшить деревянный дом вагонкой, но это будет стоить дороже, поскольку возникает необходимость в покупке пропитки (антисептиков), лаков и красок.
«Еще один довольно симпатичный и надежный способ внешней отделки дома — использовать блок-хаус, который выглядит как натуральные бревна и прекрасно защищает от ветра. Также можно рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Важнейший совет: для деревянных домов утепление обязательно. Однако не стоит обшивать деревянный дом кирпичом или камнем – это дорого. Нужен дополнительный фундамент, так как будет создаваться лишняя нагрузка», – отметил эксперт.
Если говорить о кирпичном доме, то существует масса вариантов облицовки. К примеру, сайдинг, фасадный клинкерный кирпич, фасадную плитку или утепленную фасадную штукатурку.
«Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции натуральный камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии, естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке. Альтернативой камню также может служить керамогранит, который тоже не бюджетный. Самый современный материал — это гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют. Он долговечен, жаропрочен, легок, устойчив к механическим воздействиям, легко чистится и монтируется», – заключил Федор Васильев.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») также перечислил ФАН другие прочные и недорогие материалы, которые сохранят цвет.
«Яркий цвет – хорошее настроение, но как обшить дом, чтобы он не выгорел за лето? Если говорить о тех облицовочных материалах, которые можно колеровать – это фасадная вагонка, имитация бруса, штукатурка. Из цветного – это сайдинг или облицовочный кирпич», – рассказал Никита Чаплин.
Депутат Госдумы также сориентировал по стоимости материалов. Фасадная вагонка будет стоить от 200 рублей. Лучше выбрать вагонку из сосны, тогда у дома всегда будет приятный запах. Второй вариант – имитация бруса, тоже вагонка, только более толстая и прочная, цена от 230 рублей. Штукатурка является самым популярным вариантом у садоводов, потому что каждый сезон можно обновлять и добавлять туда декоративные смеси разных цветов. Стоимость варьируется от 200 до 800 рублей, в зависимости от качества и фирмы.
Никита Чаплин рекомендует выбирать для обшивки дома сайдинг, поскольку у него низкая степень горючести, а отделать дом при этом можно самостоятельно. Цена деталей от 150 до 700 рублей. Сайдинг устойчив к перепадам температуры. Вариант долгосрочных вложений – это кирпич. Проживет долго, никакие перепады температур ему не страшны, однако через пару лет он может поменять цвет. Стоимость составит от 300 рублей до 1000 рублей.
«В целом, каждый из этих материалов может долго прожить и прекрасно сохранить цвет при правильном уходе. Старайтесь ухаживать за домом, периодически проводите генеральную уборку фасада - мойте, немного подкрашивайте углы. И обязательно проверяйте крышу, подтеки могут все испортить. Кроме того, обязательно следите за водостоками, чтобы они не были повреждены и из них не лиласт дождевая вода на стены», - подчеркнул Чаплин.
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