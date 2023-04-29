«Как на картинке»: эксперты раскрыли секреты внешней отделки домов

Депутат Госдумы также сориентировал по стоимости материалов. Фасадная вагонка будет стоить от 200 рублей. Лучше выбрать вагонку из сосны, тогда у дома всегда будет приятный запах. Второй вариант – имитация бруса, тоже вагонка, только более толстая и прочная, цена от 230 рублей. Штукатурка является самым популярным вариантом у садоводов, потому что каждый сезон можно обновлять и добавлять туда декоративные смеси разных цветов. Стоимость варьируется от 200 до 800 рублей, в зависимости от качества и фирмы.