Пригожин заявил о готовности предложить генерал-полковнику Мизинцеву должность в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев может получить должность в «оркестре».
Предприниматель подчеркнул, что его кандидатуру одобрил совет командиров ЧВК «Вагнер».
«Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")», — отметил Пригожин.
Пресс-служба бизнесмена опубликовала аудиозапись с его заявлением.
Напомним, что в структуре Минобороны РФ генерал-полковник Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение военнослужащих. Недавно появились новости, что его сняли с должности.