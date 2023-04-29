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Пригожин заявил о готовности предложить генерал-полковнику Мизинцеву должность в ЧВК «Вагнер»

Общество
Пригожин заявил о готовности предложить генерал-полковнику Мизинцеву должность в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев может получить должность в «оркестре».

Предприниматель подчеркнул, что его кандидатуру одобрил совет командиров ЧВК «Вагнер».

«Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")», — отметил Пригожин.

Пресс-служба бизнесмена опубликовала аудиозапись с его заявлением.

Напомним, что в структуре Минобороны РФ генерал-полковник Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение военнослужащих. Недавно появились новости, что его сняли с должности.
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