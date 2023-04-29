Турецкий суд позволил женщинам оставлять после свадьбы только девичью фамилию

Турецкий Конституционный суд (КС) отменил норму Гражданского кодекса, согласной которой женщинам в стране не разрешалось после бракосочетания оставлять и официально использовать только свою девичью фамилию. Информация об этом появилась на официальном сайте КС.
Согласно данным, судебный орган считает, что запрет на сохранение лишь своей фамилии после свадьбы противоречит некоторым статьям Основного закона. Таким образом нарушаются принципы равноправия. В число аргументов входили нормы Европейского суда по правам человека.
Однако решение было принято не единогласно. Шесть судей посчитали, что нарушений конституционных принципов в действующем законе нет, а девять судей поддержали изменения.
Ранее 29 апреля в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.