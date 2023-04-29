Диетолог Стародубова призвала беременных отказаться от употребления шашлыка

Шашлыки могут навредить организму. Об этом сообщила диетолог Антонина Стародубова. Особенно опасным лакомство может стать для беременных и кормящих матерей.
Слова эксперта приводит издание РИА Новости. По мнению врача, одна из причин заключается в слабой обработке мяса. Как правило, на огне температура внутри куска мяса составляет не больше 60-70 градусов. Это может быть небезопасно для молодых мам и беременных.
Также она подчеркнула, что в традиционном понимании шашлык – это жирное мясо. Она призвала есть лакомство небольшими порциями, чтобы после еды не чувствовать тяжесть и вздутие.
Стоит отметить, что нередко это блюдо готовят с близкими, на открытых площадках. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил россиянам о штрафах за подобные мероприятия.