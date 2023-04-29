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Диетолог Стародубова призвала беременных отказаться от употребления шашлыка

Общество
Диетолог Стародубова призвала беременных отказаться от употребления шашлыка

Шашлыки могут навредить организму. Об этом сообщила диетолог Антонина Стародубова. Особенно опасным лакомство может стать для беременных и кормящих матерей.

Слова эксперта приводит издание РИА Новости. По мнению врача, одна из причин заключается в слабой обработке мяса. Как правило, на огне температура внутри куска мяса составляет не больше 60-70 градусов. Это может быть небезопасно для молодых мам и беременных.

Также она подчеркнула, что в традиционном понимании шашлык – это жирное мясо. Она призвала есть лакомство небольшими порциями, чтобы после еды не чувствовать тяжесть и вздутие.

Стоит отметить, что нередко это блюдо готовят с близкими, на открытых площадках. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил россиянам о штрафах за подобные мероприятия.
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