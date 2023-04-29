Инфекционист Тимаков предупредил россиян о возможном росте заболеваемости COVID-19 после майских праздников

После майских праздников может произойти относительный рост заболеваемости COVID-19. Таким прогнозом поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Коронавирусная инфекция никуда не уходит, предупредил специалист. В выходные пациенты не будут обращаться за диагностикой к медикам, однако по возвращении из отпусков есть риск повышения уровня заболеваемости, предположил врач.
«Обращение (В медицинские организации — Прим. Ред.) среди взрослых будет минимальное. А болеть по статистике будут больше дети, чем взрослые», — приводит слова Тимакова ТАСС.
При этом инфекционист рассказал, что рост заболеваемости не будет напрямую связан с майскими каникулами. Дело в новой вариации COVID-19, которая оказалась более заразной, пояснил врач.
Штамм коронавируса «Арктур» является наиболее контагиозным среди существующих. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.