Экономист Манин: инициатива по онлайн-продаже вина даст ритейлу рост выручки минимум 5%

Из этого можно сделать вывод, что начало продаж вина через «Почту России» или иные крупные онлайн маркетплейсы не сможет нанести дополнительных рисков здоровью населения РФ. Ведь, по мнению Александра Манина, молодой потребитель в возрасте от 18 до 29 лет меньше всего настроен на покупки вина онлайн.