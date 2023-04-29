Экономист Манин: инициатива по онлайн-продаже вина даст ритейлу рост выручки минимум 5%

Экономист, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Манин в беседе с корреспондентом ФАН оценил, насколько могут быть удобны онлайн-продажи алкоголя потребителю, сохранятся ли риски продажи алкоголя несовершеннолетним и, насколько вырастут доходы ритейлеров от продаж спиртного через интернет.
Россия остается едва ли ни единственной страной в Европе, где запрещены продажи вина онлайн. Основными декларируемыми причинами ограничения являются повышение рисков продажи через онлайн контрафактной продукции, а также возможный рост ее потребления несовершеннолетними. Новая инициатива правительства призвана убрать эти риски. Продажи алкоголя онлайн могут начаться в Москве и Подмосковье уже через несколько месяцев.
Чтобы разобраться в ситуации собеседник ФАН предложил взглянуть на портрет «типового» онлайн-покупателя вина.
«Мужчина старше 40 лет с доходами выше среднего, который разбирается в вине, интересуется его характеристиками и готов заплатить за качественный продукт. Онлайн покупка для него - не способ сэкономить деньги, а возможность купить хорошее вино для особых случаев или подарков. Он готов ждать получение товара несколько дней, заранее планирует его потребление в значимые для него даты», — отметил эксперт.
Из этого можно сделать вывод, что начало продаж вина через «Почту России» или иные крупные онлайн маркетплейсы не сможет нанести дополнительных рисков здоровью населения РФ. Ведь, по мнению Александра Манина, молодой потребитель в возрасте от 18 до 29 лет меньше всего настроен на покупки вина онлайн.
«У этой категории граждан потребление алкоголя часто ситуативно, молодежь не будет ждать предусмотренных при онлайн-продаже нескольких дней. К тому же такой покупатель чувствителен к цене: разбираться в сортах вина некогда, устраивает базовый ассортимент оффлайн торговли. Говорить о росте алкоголизации молодого поколения при начале продаж через интернет — не приходится», — уверен специалист.
Таким образом, резюмирует собеседник ФАН, широкий ассортимент качественных вин, премиальное ценообразование, умелое продвижение на «зрелого» и состоятельного потребителя — может заметно повысить уровень продаж.
«При грамотном расширении числа каналов рост выручки может составить не менее 5%. При этом основными покупателями станут обеспеченные жители крупных городов», — заключил эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
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