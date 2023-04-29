Тренер Непомнящего рассказал о настрое шахматиста перед 14-й партией матча за мировое первенство

Также тренер отметил, что, несмотря на черные фигуры Яна Непомнящего в наступающей игре, он имеет все шансы победить. В качестве примера, Владимир Поткин привел партию Сергея Карякина, у которого он был секундантом, с норвежцем Магнусом Карлсеном, где последний, играя белыми, не смог одержать победу над соперником.