Тренер Непомнящего рассказал о настрое шахматиста перед 14-й партией матча за мировое первенство

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился настроем гроссмейстера перед игрой в 14-й партии матча за мировое первенство, информирует РИА Новости.
Поткин сообщил, что Непомнящий готовится к полноценной борьбе и расположен к победе. На данный момент россиянин в хорошей форме и, добавил тренер, может обыграть любого шахматиста мира.
Также тренер отметил, что, несмотря на черные фигуры Яна Непомнящего в наступающей игре, он имеет все шансы победить. В качестве примера, Владимир Поткин привел партию Сергея Карякина, у которого он был секундантом, с норвежцем Магнусом Карлсеном, где последний, играя белыми, не смог одержать победу над соперником.
Счет матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем на данный момент 6,5:6,5. Сегодня, 29 апреля в Астане состоится 14-я партия, где определится судьба гроссмейстеров: либо победа одного из них, либо продолжение борьбы на тай-брейке.
Ранее сообщалось, что гроссмейстер Эльмира Мирзоева уверена в победе Непомнящего и отметила его особую психологическую подготовку к матчу.