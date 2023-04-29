Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия намерена добиться от ООН начала арбитража против США

Генсек ООН Антониу Гутерреш на данный момент не сделал конкретных шагов по началу арбитража против США из-за невыдачи виз журналистам, однако Россия намерена добиться реализации данной процедуры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что Россия требует начала процедуры не в первый раз и продолжит это делать. Однако на данный момент генсек ООН не предпринял конкретных шагов по решению данного вопроса.
«Но мы считаем, что это надо будет делать. Свидетельств того, что американцы нарушают свои обязательства как принимающая сторона, множество», — заявил Вершинин.
По его словам, США как принимающая сторона ООН должны исполнять свои обязательства и предоставлять визы. Однако Вашингтон годами нарушает эти нормы.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти США в визовых махинациях. Она указала, что Вашингтон часто либо не выдает документы, либо предоставляют их в последний момент.