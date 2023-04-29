Действовать надо быстро: что делать, если вас укусила пчела, оса или змея

Приближается май, и скоро каждый человек, будь то житель сельской местности или мегаполиса, столкнется с пчелами и осами. Эксперт Елена Близнюк рассказала россиянам, как вести себя в случае укусов не только жалящих насекомых, но и ядовитых змей.
Мы сталкиваемся с ними буквально на каждом шагу, а порой непрошенные гости могут пожаловать и к нам домой. Речь идет о пчелах и осах. Эксперты утверждают, что, оказавшись на природе, повсеместно можно будет столкнуться не только с различными насекомыми, но и с ядовитыми змеями.
По словам источника, «важно понимать, что укус любого насекомого, а уж тем более змеи, чреват ответной реакцией организма». Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (Просвет) Елена Близнюк рассказала корреспонденту ФАН о том, как предотвратить их нападение, а в противном случае — как обезопасить себя от укусов этих существ.
Сильная боль, отек и температура: основные симптомы укусов пчел, шмелей и ос
«В отличие от пчел, осы и шмели не оставляют в теле человека свое жало. Яд осы, попадая в тело, вызывает сильную боль, покраснение, отек и зуд, в некоторых случаях – повышение температуры до 38 градусов. Укусы шмелей куда менее болезненны и вызывают не столь резкую реакцию организма. И, хотя местные симптомы те же — покраснение, отек, зуд, температура обычно остается в норме. Да и кусают шмели куда реже», — делится с ФАН эксперт.
По словам специалиста, симптомы после укуса осы или шмеля проявляются немедленно после укуса. Максимальная задержка может составлять час-два. Держится основная симптоматика недолго — всего пару часов, а вот зуд и отек могут беспокоить еще несколько дней.
Лучше предотвратить
По словам Близнюк, во время отдыха на природе очень важно принять меры, которые помогут избежать агрессии со стороны насекомых.
Прежде всего эксперт рекомендует воспользоваться спреем от насекомых. Кроме того, не стоит провоцировать и приманивать их. Хорошо это не закончится.
«Не берите с собой резко пахнущую еду и спиртное, не оставляйте открытыми пищу и напитки, исключите любую косметику и парфюмерию с резким запахом – особенно цветочным или фруктовым. Имейте в виду, что ос привлекает яркая и светлая одежда (особенно желтая), а шмелей – вещи синего цвета. Находясь в лесу или поле, не снимайте обувь –ненароком можно наступить на насекомое, притаившееся в траве», — рассказывает специалист.
Помимо прочего Близнюк советует не забывать, что пчелы и осы склонны атаковать, если заметят любые резкие движения.
«Помните – насекомое агрессивно реагирует на резкие движения. Избегайте таких жестов, отгоняя осу или шмеля. И ни в коем случае не старайтесь убить насекомое. Если рядом находится их гнездо, ваш поступок станет для других ос или шмелей сигналом к нападению», — отмечает Близнюк.
Вода, сода и холод: как лечить опасные укусы
Если вас все же укусили, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Просвета Елена Близнюк советует действовать быстро и максимально холодно.
«Сразу после укуса по возможности приложите к ранке холодный компресс — грелку с холодной водой, завернутый в ткань кусок льда или смоченный в холодной воде кусок ткани. Это важно, так как холод препятствует всасыванию яда», — делится эксперт.
Помимо этого, можно сделать примочку с раствором пищевой соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), чтобы уменьшить зуд и жжение. В течение первых 24 часов после укуса важно пить как можно больше воды. Это поможет снизить общую токсическую реакцию организма. А вот спиртное и любую физическую нагрузку специалисты советуют исключить.
А если аллергия?
Чтобы снизить ощущение зуда, можно смазать область укуса «Фенистилом», гидрокортизоновой или преднизолоновой мазью. Но, по словам Елены Близнюк, помимо прочего, важно учитывать особенности собственного организма и помнить о возможных аллергических реакциях.
«Учитывайте степень своей предрасположенности к аллергии. Если она высокая, сразу после укуса примите находящийся под рукой противоаллергический препарат («Супрастин», «Тавегил», «Кларитин» или любой другой). Антигистаминное средство можно выпить и в случае, если отек не уменьшился через час-два. У 1% людей укус может вызвать сильную аллергическую реакцию. Если у вас сильный отек, тошнота, рвота, сердцебиение, сыпь – немедленно обратитесь к врачу», — настоятельно рекомендует специалист.
Укус змеи может привести к нарушению дыхания и даже к остановке сердца
Если на природе вашего спутника укусила змея, Близнюк советует действовать быстро и точно.
«Если вашего спутника укусила змея, немедленно обездвижьте пораженную конечность при помощи импровизированной повязки или лонгеты», — отмечает она.
Перед этим специалист настоятельно рекомендует очистить организм от яда змеи.
«Яд необходимо отсосать в первые 5-10 минут после укуса. Если своевременно выполнить эту процедуру, можно удалить из организма около 50% яда, затем она не так эффективна. Данный этап первой помощи можно выполнить ртом. Помните, это крайне опасная процедура. Ее можно проводить, только если нет поврежденных зубов или десен. Захватите кожу в месте проколов в складку, слегка разомните (так места проколов от зубов лучше раскроются). Зубами обхватите окружающие ранку участки кожи и высасывайте яд, одновременно придавливая кожу. Слюну с ядом немедленно сплевывайте. Такие действия повторяйте около 20 минут», — рассказывает специалист.
Близнюк отмечает, что после нужно продезинфицировать рану, но спирт или спиртовые растворы лучше не использовать. Обезопасить пораженный участок можно перекисью водорода, хлоргексидином, слабым раствором марганцовки или зеленкой. Помимо этого, она дает еще несколько ценных советов.
«Наложите на рану нетугую повязку из чистой ткани или бинта и умеренно сдавливающую повязку на всю конечность (палец должен свободно проникать под поверхность повязки и не доставлять пострадавшему дискомфортных ощущений)», — отмечает эксперт.
Кроме того, преподаватель Просвета советует приложить к месту укуса холод. Но, если вы используете лед, для профилактики обморожения тканей, его нужно будет снимать через каждые 5-7 минут.
Для снижения симптомов интоксикации пострадавшему необходимо как можно больше пить. Специалист указывает цифру до 3-5 литров питьевой или щелочной минеральной воды в день. Ощелачивание воды можно провести при помощи соды: 1-2 чайные ложки соды на 1 л воды. Кроме того, для профилактики можно принять витамин К и С.
«Дайте пострадавшему антигистаминный препарат («Димедрол», «Лоратадин», «Тавегил», «Левоцетиризин») или введите его внутримышечно (1 мл 1% раствора «Димедрола», «Пипольфена» или «Супрастина»). При необходимости – дайте лекарство для снижения давления», — советует специалист.
Кроме прочего у пострадавшего могут быть и более опасные реакции. После укуса гадюки у него может нарушиться дыхание. Для стабилизации дыхания необходимо поднести к носу больного ватку, смоченную нашатырным спиртом.
«При остановке дыхания и сердечной деятельности выполните искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Помните, главное при укусе змеи – как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», — заключила Близнюк.
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