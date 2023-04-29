Действовать надо быстро: что делать, если вас укусила пчела, оса или змея

Мы сталкиваемся с ними буквально на каждом шагу, а порой непрошенные гости могут пожаловать и к нам домой. Речь идет о пчелах и осах. Эксперты утверждают, что, оказавшись на природе, повсеместно можно будет столкнуться не только с различными насекомыми, но и с ядовитыми змеями.