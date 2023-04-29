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Стала известна причина смерти ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова

Общество
Стала известна причина смерти ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова

Знаменитый российский актер и телеведущий Сергей Колесников скончался от инсульта. Дата и место проведения похорон пока не назначены. Об этом сообщает источник ФАН.

О смерти заслуженного артиста РФ стало известно утром в субботу. У Колесникова остались двое сыновей и три внучки.

Сергей Колесников снимался в большом числе телепроектов. В их числе — сериалы «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Личная жизнь доктора Селивановой» и другие. Он наиболее известен в качестве ведущего программы «Фазенда» на Первом канале. Кроме того, он снимался в голливудском фильме «Крепкий орешек — 5».
смерть артиста Сергей Колесников инсульт
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