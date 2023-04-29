Стала известна причина смерти ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова

Сергей Колесников снимался в большом числе телепроектов. В их числе — сериалы «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Личная жизнь доктора Селивановой» и другие. Он наиболее известен в качестве ведущего программы «Фазенда» на Первом канале. Кроме того, он снимался в голливудском фильме «Крепкий орешек — 5».