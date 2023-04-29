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Функция монетизации появилась в социальной сети Twitter

Общество
Функция монетизации появилась в социальной сети Twitter

Разработчики социальной сети Twitter* (заблокирована на территории РФ) добавили функцию монетизации для всех пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

По имеющейся информации, нововведение коснулось «всего мира». У авторов постов появилась возможность зарабатывать реальные деньги на контенте из ленты в личных аккаунтах.

«Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту)», — указано в сообщении.

При этом владелец платформы Илон Маск пояснил, что деньги будут начисляться только за оригинальные тексты пользователей. То же касается фотографий и видео, которые публикуются на ресурсе.

Меж тем стало известно, сколько американский миллиардер зарабатывает благодаря платной подписке на свой аккаунт. По подсчетам Business Insider, данная функция приносит бизнесмену доход в размере 100 тысяч долларов.
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