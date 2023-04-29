Мужчина из Малайзии купил лотерейный билет по совету супруги и выиграл 55 миллионов рублей

Житель Малайзии впервые купил лотерейный билет по совету жены. Он оказался выигрышным. Мужчина получил три миллиона малазийских ринггитов.
Об этом сообщило издание Wau Post. В беседе с журналистами удачливый игрок подчеркнул, что обычно берет билет с одной и той же комбинацией чисел. Однако в этот раз такого в продаже не оказалось. Жена посоветовала ему купить другой. Позже выяснилось, что малазиец стал обладателем 55 миллионов рублей в местном эквиваленте.
«Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему нужно слушать жену!», – эмоционально поделился победитель.
Он сделал акцент на том, что часть денег отложит на будущее детей. Остальное отдаст супруге, так как женщина точно сможет распорядиться ими.
Получить крупные суммы можно не только в лотерее, но и победив в профессиональных конкурсах. Так, ранее состоялось мероприятие «Видеопереворот». IT-разработчики из России получили 100 миллионов рублей.