Мужчина из Малайзии купил лотерейный билет по совету супруги и выиграл 55 миллионов рублей

Об этом сообщило издание Wau Post. В беседе с журналистами удачливый игрок подчеркнул, что обычно берет билет с одной и той же комбинацией чисел. Однако в этот раз такого в продаже не оказалось. Жена посоветовала ему купить другой. Позже выяснилось, что малазиец стал обладателем 55 миллионов рублей в местном эквиваленте.