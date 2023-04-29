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В Псковской области отменили Парад Победы

Общество
В Псковской области отменили Парад Победы

Власти Псковской области отказались от проведения традиционного парада в День Победы 9 мая. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

По славам губернатора, вопрос отмены мероприятия обсуждался с представителями силовых структур. Было принято однозначное решение, что провести полноценные массовые мероприятия в этом году невозможно.

Уточняется, что акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн. Все мероприятия будут проводиться только в том формате, при котором граждане будуn гарантированно защищены от любых возможных проблем и неприятностей, объяснил Ведерников.

Ранее Орловская область также отказалась от проведения массовых мероприятий на майские праздники.
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