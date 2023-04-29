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Пожарные ликвидировали крупный пожар на рынке во Владимире

Происшествия
Пожарные ликвидировали крупный пожар на рынке во Владимире

Во Владимире сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 800 квадратных метров на городском рынке, информирует Telegram-канал регионального министерства.

Сообщение о возгорании на рынке, находящегося на Мещерской улице, поступило в 3:43 ночи. К моменту прибытия сотрудников МЧС из здания рыночного склада выходил густой дым. Пожар оперативно ликвидировали.

Отмечается, складное имущество внутри здания и кровля сгорели. Погибших и пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотного летательного аппарата произошел крупный пожар на нефтебазе в Севастополе.
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