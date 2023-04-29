Пожарные ликвидировали крупный пожар на рынке во Владимире

Во Владимире сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 800 квадратных метров на городском рынке, информирует Telegram-канал регионального министерства.
Сообщение о возгорании на рынке, находящегося на Мещерской улице, поступило в 3:43 ночи. К моменту прибытия сотрудников МЧС из здания рыночного склада выходил густой дым. Пожар оперативно ликвидировали.
Отмечается, складное имущество внутри здания и кровля сгорели. Погибших и пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотного летательного аппарата произошел крупный пожар на нефтебазе в Севастополе.