Умер сыгравший более сотни ролей театральный актер Павел Ртищев

Актер Павел Ртищев, известный по сотням ролей, скончался на 52-м году жизни в Свердловской области. Соответствующая информация появилась на странице театра музыки, драмы и комедии Новоуральска в соцсети «ВКонтакте».
Артисту был 51 год. В последнее время он уже не выходил на сцену — уволился из-за проблем со здоровьем.
Ртищев в свое время считался одним из самых востребованных актеров на Урале. Многие зрители покупали билеты на постановки, чтобы посмотреть на актерскую работу Ртищева.
«Павел Валерьевич всегда был острохарактерным комическим актером высшей квалификационной категории», — отметили в театре.
В сообщении подчеркивается, что многолетний труд артиста позволил ему завоевать достойное место в труппе. Его любила публика и уважали коллеги.
Прощание с известным артистом состоится 5 мая в похоронном доме Новоуральска. Мероприятие начнется в полдень.
Ранее российский актер Василий Масалитин из сериала «Реальные пацаны» скончался в 32 года.