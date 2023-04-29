Певица Алена Кравец призналась, что давно считает блогершу Елену Блиновскую аферисткой

Певица и актриса Алена Кравец давно подозревала, что «Марафон желаний» Блиновской является аферой. Об этом пишет Дни.ру.
Кравец высказалась о громком деле, ставшем предметом обсуждения по всей стране. Она давно подозревала об афере Елены Блиновской, которую обвиняют сразу по двум статьям: уклонение физического лица от уплаты налогов и легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере.
«Я всегда считала, что эти "Марафоны желаний" – развод, какая-то афера. На это, наверное, могут клевать только дураки, из которых Блиновская и ей подобные сосут деньги», – делится Кравец.
Актриса вспоминает, как советовала подругам вместо курсов Блиновской почитать книжку. По ее мнению, лучше выбросить деньги в мусорное ведро, чем уделить внимание нашумевшему «Марафону желаний».
Сейчас все звезды, кто имел какую-либо связь с блогером и «целовал ей руки», массово удаляют фотографии со всеми упоминаниями об этих встречах. Актриса уверена, что люди отрекутся от осужденной, будто ее и не было.
Алену Кравец также поразил размер гардеробной Блиновской. Она искренне не понимает, благодаря каким заслугам блогерша могла позволить себе такую роскошь. Даже у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой нет стольких нарядов.
Ранее ФАН опубликовало видео с оглашения приговора блогеру Елене Блиновской.