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Замглавы МИД РФ Вершинин назвал действующие форматы обмена пленных с Украиной наиболее эффективными

Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин назвал действующие форматы обмена пленных с Украиной наиболее эффективными

Действующие с Украиной форматы обмена пленными являются наиболее эффективными. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

Дипломат указал, что подобные обмены проводились в последнее время. Он также добавил, что российские военнопленные подвергаются зачастую бесчеловечному обращению.

«Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые сейчас используются», — сказал Вершинин.

Дипломат воздержался от комментариев на тему недавнего заявления Киева о возможности обмена «всех на всех». Он отметил, что во многих заявлениях украинских властей много вранья, и поэтому Вершинин не видит смысла отвечать на все из них.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-участницы НАТО намерены обсудить гарантии безопасности для Украины на ближайшем саммите альянса. Он также отметил, что это будет приоритетной темой повестки.
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