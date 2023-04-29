Агентство Bloomberg признало, что критика стран Глобального Юга в адрес Запада «содержит элементы истины»

В материале агентства говорится, что подобная критика в адрес Вашингтона «содержит элементы истины». Установленный во второй половине XX века порядок был благоприятным для США, но сложившаяся система, которой небрежно играет Белый дом, вызывает раздражение среди развивающихся стран. В том числе, из-за вопиющего неравенства в богатстве и благополучии государств, пишет Bloomberg.