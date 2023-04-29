Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Агентство Bloomberg признало, что критика стран Глобального Юга в адрес Запада «содержит элементы истины»

Политика
Агентство Bloomberg признало, что критика стран Глобального Юга в адрес Запада «содержит элементы истины»

Страны Глобального Юга критикуют США за просьбы «защищать порядок», который в основном служит для «удержания Запада на вершине». Подобные тезисы находят отклик в мировом сообществе, признали в агентстве Bloomberg.

В материале агентства говорится, что подобная критика в адрес Вашингтона «содержит элементы истины». Установленный во второй половине XX века порядок был благоприятным для США, но сложившаяся система, которой небрежно играет Белый дом, вызывает раздражение среди развивающихся стран. В том числе, из-за вопиющего неравенства в богатстве и благополучии государств, пишет Bloomberg.

«Можно понять, почему система, возглавляемая США, выглядит сомнительной для развивающихся стран, которые пострадали от американского вмешательства во время холодной войны и после нее», — подчеркивается в статье.

Соединенные Штаты больше не могут выступать в качестве страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН. С таким заявлением ранее выступил политолог и журналист Геворг Мирзаян.
глобальный юг критика запада развивающиеся страны bloomberg
Военкоры ФАН