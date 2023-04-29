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Наставник шоу «Голос» Беляев отправил домой фаворитку нового сезона Нурпеисову

Шоу-бизнес
Наставник шоу «Голос» Беляев отправил домой фаворитку нового сезона Нурпеисову

Наставник популярного шоу «Голос» Антон Беляев выгнал из проекта исполнительницу Айнур Нурпеисову. Решение музыканта сильно рассердило зрителей, которые считали 31-летнюю артистку лучшей участницей нового сезона.

В последнем эпизоде претенденты на победу исполняли каверы на хиты известных певцов. При этом судьи сами выбирали аранжировку для каждого из выступлений.

Айнур Нурпеисовой и Гульнаре Байгузиной досталась композиция американского рэпера Eminem. При этом участницам нужно было превратить песню в рок-балладу.

Они справились с задачей, из-за чего Беляеву понадобилось очень много времени на раздумья. Музыкант должен был отправить одну из подопечных домой, в итоге остановив свой выбор на Нурпеисовой.

Однако такое развитие событий не сильно расстроило исполнительницу. Во время прощальной речи она с улыбкой поблагодарила организаторов шоу за возможность проявить себя.

Ранее король российской поп-сцены Филипп Киркоров выступил в Кремлевском дворце, отказавшись от использования фонограммы. Однако живое выступление тяжело далось 55-летнему артисту.
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