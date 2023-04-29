Наставник шоу «Голос» Беляев отправил домой фаворитку нового сезона Нурпеисову

Наставник популярного шоу «Голос» Антон Беляев выгнал из проекта исполнительницу Айнур Нурпеисову. Решение музыканта сильно рассердило зрителей, которые считали 31-летнюю артистку лучшей участницей нового сезона.
В последнем эпизоде претенденты на победу исполняли каверы на хиты известных певцов. При этом судьи сами выбирали аранжировку для каждого из выступлений.
Айнур Нурпеисовой и Гульнаре Байгузиной досталась композиция американского рэпера Eminem. При этом участницам нужно было превратить песню в рок-балладу.
Они справились с задачей, из-за чего Беляеву понадобилось очень много времени на раздумья. Музыкант должен был отправить одну из подопечных домой, в итоге остановив свой выбор на Нурпеисовой.
Однако такое развитие событий не сильно расстроило исполнительницу. Во время прощальной речи она с улыбкой поблагодарила организаторов шоу за возможность проявить себя.
Ранее король российской поп-сцены Филипп Киркоров выступил в Кремлевском дворце, отказавшись от использования фонограммы. Однако живое выступление тяжело далось 55-летнему артисту.