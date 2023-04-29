Числившуюся без вести пропавшей 18-летнюю россиянку нашли в Армении

Полиция Армении обнаружила гражданку России, которая считалась пропавшей без вести на Родине. Девушку по имени Карина нашли в доме села Воскеат.
Соответствующая информация появилась на сайте профильных органов государства. В розыске 18-летняя гражданка РФ была с 1 апреля. Правоохранители Республики Алтай полагали, что она пропала без вести.
Карину нашли в Армавирской области и доставили в отделение. По заявлениям армянской полиции, они направили информацию о найденной девушке российским коллегам.
Ранее в Архангельской области мать и сын похитили беременную женщину. Они удерживали ее силой и избили после того, как она попыталась сбежать. Тем не менее, у нее получилось выбраться из дома и обратиться в полицию.