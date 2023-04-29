Сенатор Ковитиди призвала к жесткому ответу на атаку нефтебазы в Севастополе

Удар по Севастополю требует жесткого ответа со стороны России заявила сенатор, член Совфеда РФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.
В своем Telegram-канале политик написала, что у Москвы нет времени на «медленные танцы» в ситуации с атакой на нефтебазу в Севастополе.
«Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий», — говорится в публикации.
В качестве подходящей ответной меры сенатор назвала уничтожение украинских нефтяных хранилищ в Одессе. По ее словам, нельзя позволить Киеву и дальше использовать территорию города как свою военную базу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подчеркнул, что пожар на нефтебазе не скажется на обеспечении города топливом.