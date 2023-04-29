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Сенатор Ковитиди призвала к жесткому ответу на атаку нефтебазы в Севастополе

Политика
Сенатор Ковитиди призвала к жесткому ответу на атаку нефтебазы в Севастополе

Удар по Севастополю требует жесткого ответа со стороны России заявила сенатор, член Совфеда РФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.

В своем Telegram-канале политик написала, что у Москвы нет времени на «медленные танцы» в ситуации с атакой на нефтебазу в Севастополе.

«Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий», — говорится в публикации.

В качестве подходящей ответной меры сенатор назвала уничтожение украинских нефтяных хранилищ в Одессе. По ее словам, нельзя позволить Киеву и дальше использовать территорию города как свою военную базу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подчеркнул, что пожар на нефтебазе не скажется на обеспечении города топливом.
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