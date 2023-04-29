Пожар после атаки беспилотников на нефтебазе в Севастополе локализован

Крупный пожар на нефтебазе в Севатополе, произошедший после атаки украинского БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Повреждены четыре цистерны. Остальные были изолированы.
Сейчас на улице братьев Манганари в Севастополе горят резервуары с топливом. По предварительной информации, пожар произошел из-за попадания беспилотника.
Пожару присвоили четвертый класс сложности. В результате возгорания никто не пострадал.
Ранее Развожаев сообщил, что атака на нефтебазу не повлияет на снабжение топливом. Резервы на нефтебазе были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.