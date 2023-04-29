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Пожар после атаки беспилотников на нефтебазе в Севастополе локализован

Происшествия
Пожар после атаки беспилотников на нефтебазе в Севастополе локализован

Крупный пожар на нефтебазе в Севатополе, произошедший после атаки украинского БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Повреждены четыре цистерны. Остальные были изолированы.

Сейчас на улице братьев Манганари в Севастополе горят резервуары с топливом. По предварительной информации, пожар произошел из-за попадания беспилотника.

Пожару присвоили четвертый класс сложности. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее Развожаев сообщил, что атака на нефтебазу не повлияет на снабжение топливом. Резервы на нефтебазе были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.
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